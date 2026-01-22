كيف تختار شركة محتوى بدون ما “تدفع مرتين”؟

أكثر خطأ مكلف يقع فيه أصحاب المشاريع مو “اختيار شركة محتوى سيئة” فقط… بل اختيار شركة تبدو ممتازة على الورق ثم تكتشف بعد شهرين أنك تدفع مرتين:

مرة للكتابة والنشر، ومرة ثانية لإصلاح الضرر (تحسين الجودة، إعادة كتابة، إصلاح SEO، أو حتى تنظيف سمعة العلامة).

هذه التدوينة تعطيك دليل عملي لاختيار شركة محتوى تخدم أهدافك فعلاً وتمنعك من خسائر التكرار، بدون تعقيد وبأسلوب واضح.

أولاً: افهم لماذا الناس “تدفع مرتين” في المحتوى

غالبًا الأسباب تكون واحدة من هذه:

المحتوى حلو… لكنه ما يجيب نتائج

صياغة جميلة لكن بلا استراتيجية، بلا كلمات مفتاحية، بلا هدف تحويل (Conversion). محتوى كثير… لكن غير متسق

كل كاتب بأسلوب، كل مقال بصوت مختلف. هذا يضعف “هوية” العلامة ويقلل الثقة. SEO شكلي

عناوين طويلة بلا معنى، حشو كلمات، روابط غير مدروسة، أو تجاهل بنية الصفحة. النتيجة: مقالات لا تظهر أو تظهر ثم تختفي. إدارة ضعيفة للمشروع

تأخير، ردود بطيئة، تسليمات غير واضحة، ومع كل تعديل تبدأ من الصفر. قياس أداء غير موجود

ما في تقارير، ما في KPIs، ما في مراجعة شهرية. أنت تدفع بينما النتائج “تُفترض”.

ثانياً: قبل ما تبحث عن شركة… جهّز نفسك بـ 5 أسئلة

إذا جاوبت عليها، راح تختصر 80% من المخاطر:

وش هدفك الحقيقي؟

زيارات؟ عملاء محتملين؟ مبيعات؟ بناء ثقة؟ دعم خدمة العملاء؟

شركة المحتوى الممتازة تبني الخطة حول الهدف وليس حول “كم مقال”.

مين جمهورك؟

مبتدئ؟ متخصص؟ داخل السعودية؟ قطاع معين؟

جمهورك يحدد اللغة، الأسلوب، وعمق المعلومات.

وش منتجاتك/خدماتك الأساسية؟

اختر 3 خدمات تريد المحتوى يخدمها مباشرة. وش نبرة العلامة؟

رسمية؟ بسيطة؟ جريئة؟ تعليمية؟

الاتساق أهم من الإبداع أحيانًا.

وش تعريف النجاح عندك بعد 60 يوم؟

مثلاً: نمو زيارات 20%، زيادة طلبات 10%، أو تحسين ترتيب 10 كلمات مفتاحية.

ثالثاً: 12 معيار عملي لاختيار شركة محتوى (بدون ما تدفع مرتين)

1) اسأل عن “النظام” وليس “العينة”

العينات ممكن تكون ممتازة لأنها مصقولة. السؤال الأهم:

كيف تشتغلون؟

هل عندهم Workflow واضح: بحث → مخطط → كتابة → تحرير → تدقيق → SEO → نشر → قياس؟

إذا ما عندهم نظام، الجودة راح تتقلب مع الوقت.

2) اطلب “خطة 30-60 يوم” بدل وعود عامة

أي شركة تقول: “نرفع ظهورك في جوجل” بدون خطة محددة، انتبه.

اطلب منهم:

تصور لأقسام المحتوى

10 عناوين مقترحة مرتبطة بخدماتك

طريقة اختيار الكلمات المفتاحية

آلية مراجعة وتطوير

3) تأكد إن عندهم تحرير (Editing) حقيقي

الكتابة لحالها ما تكفي. التحرير هو اللي يصنع الفرق.

اسأل: هل فيه محرر مستقل عن الكاتب؟

وما نوع التدقيق؟ لغوي؟ معلوماتي؟ أسلوبي؟

إذا نفس الشخص يكتب وينشر بدون مراجعة… توقع أخطاء وتكلفة إعادة.

4) SEO عندهم “فهم” وليس “حشو”

اطلب منهم يشرحون:

كيف يختارون الكلمة المفتاحية؟

كيف يبنون هيكل المقال؟

كيف يكتبون عنوان SEO ووصف meta؟

كيف يستخدمون العناوين H2/H3؟

كيف يتعاملون مع الربط الداخلي؟

إذا الردود سطحية أو كلها “نحط كلمات مفتاحية كثير”… هذه وصفة للدفع مرتين.

5) ارفض التسعير المبني على “عدد الكلمات” فقط

المحتوى اللي يجيب عملاء غالبًا يحتاج:

بحث

بناء زاوية مقنعة

أمثلة وتطبيقات

تحسينات SEO

CTA واضح

السعر العادل يكون على قيمة المنتج النهائي وليس على عدد الكلمات فقط.

6) اطلب “دليل أسلوب” للعلامة (Brand Voice)

شركة محترفة تقدم لك:

نبرة الصوت

قواعد كتابة (مصطلحات، أرقام، لهجة، رسمي/غير رسمي)

صياغة CTA

طريقة ذكر الخدمات

لو ما عندهم دليل أسلوب… بتبدأ تلاحظ “تشتت الهوية” بسرعة.

7) راجع القدرة على كتابة محتوى “يقنع” مو فقط “يشرح”

اسألهم: هل تكتبون:

صفحات خدمات؟

مقالات مقارنة؟

مقالات حل مشكلة (Problem/Solution)؟

محتوى تحويل (Conversion content)؟

المواقع اللي تجيب عملاء تحتاج مزج بين “المعلومة” و“الإقناع”.

8) وضوح الملكية والحقوق

اتفق من البداية على:

ملكية المحتوى لك بالكامل

تسليم ملفات قابلة للتعديل

عدم إعادة نشر نفس المحتوى لعميل آخر

هذا يحميك من تكرار المحتوى ومشاكل السمعة.

9) اطلب “نموذج تسليم” واحد قبل التعاقد

اطلب مقال واحد كـ Pilot (مدفوع) يمر بكل المراحل.

وقيّم:

جودة البحث

وضوح التنظيم

قوة العناوين

السلاسة

SEO

CTA

إذا أعجبك النموذج… أكمل.

10) اسأل عن التقارير والقياس

شركة محترفة تعطيك:

تقرير شهري مختصر

أفضل 5 مقالات أداءً ولماذا

كلمات تحسنت

اقتراحات للشهر القادم

بدون قياس… أنت تدفع بدون بوصلة.

11) لا تتنازل عن إدارة مشروع واضحة

اسأل:

مين مسؤول حسابي؟

كيف يتم استلام الملاحظات؟

كم دورة مراجعات؟

كم وقت التسليم؟

إذا ما فيه إدارة قوية، ستدفع مرة ثانية في الوقت والجهد (وحتى أعصابك).

12) انتبه لـ “الكمية الكبيرة بسرعة”

العرض اللي يقول: “30 مقال هذا الشهر” بسعر منخفض جدًا غالبًا يعني:

إعادة تدوير

كتابة سطحية

عدم مراجعة

SEO ضعيف

الأفضل: محتوى أقل لكن قوي + تحسينات مستمرة.

رابعاً: قائمة أسئلة جاهزة ترسلها لأي شركة محتوى

انسخها كما هي:

ما هي خطواتكم من استلام الفكرة حتى النشر؟ هل يوجد محرر مستقل عن الكاتب؟ كيف تختارون الكلمات المفتاحية؟ وهل تقدمون قائمة بها؟ هل تقدمون عناوين SEO ووصف meta وربط داخلي؟ هل لديكم دليل أسلوب (Brand Voice) وتوحيد مصطلحات؟ هل يمكن تنفيذ Pilot لمقال واحد قبل الاتفاق الشهري؟ ما آلية التقارير الشهرية وما المقاييس التي تتابعونها؟ كم جولة مراجعة ضمن السعر؟ من سيكون مدير الحساب؟ وما زمن الاستجابة؟ هل المحتوى حصري وحقوقه كاملة لنا؟

خامساً: أفضل طريقة للتعاقد بدون مخاطرة

بدل عقد طويل من البداية، خلك ذكي:

المرحلة 1 (أسبوعين): Pilot (2–3 مقالات + خطة كلمات مفتاحية)

المرحلة 2 (شهر): تشغيل شهري خفيف + تقرير + تحسينات

المرحلة 3 (3 أشهر): توسع تدريجي بناءً على النتائج

هذه الطريقة تمنع الدفع مرتين لأنك تقيس بسرعة وتعدل مبكرًا.