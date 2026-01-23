قبل إعادة تصميم موقعك: 10 تحسينات UX تزيد الطلبات والمكالمات

كثير من أصحاب المواقع يقرر “إعادة تصميم الموقع” لأنه يشعر أن الشكل قديم أو الأداء ضعيف. لكن الحقيقة: في أغلب الحالات المشكلة ليست في التصميم بالكامل… بل في تفاصيل تجربة المستخدم (UX) التي تمنع الزائر من اتخاذ خطوة: اتصال، واتساب، نموذج، أو طلب خدمة.

قبل ما تدفع ميزانية كبيرة على إعادة تصميم كامل، جرّب هذه التحسينات العشرة. غالبًا ستلاحظ فرقًا واضحًا في الطلبات والمكالمات خلال وقت قصير—وبتكلفة أقل.

1) اجعل زر الإجراء الأساسي واضحًا وثابتًا

الزائر يدخل وهو يسأل: “وش أسوي الآن؟”

المطلوب:

زر واحد “أساسي” واضح (مثلاً: اطلب عرض سعر / تواصل واتساب / احجز موعد )

/ / ) يظهر أعلى الصفحة (في الهيدر أو الهيرو)

وفي الجوال يكون زر تواصل ثابت بأسفل الشاشة (Sticky)

الخطأ الشائع: 3 أزرار متساوية القوة (اتصل/واتساب/ايميل) فتشتت الزائر.

2) اكتب عرض قيمة (Value Proposition) خلال 5 ثوانٍ

أول سطرين في الصفحة الرئيسية لازم يجيبون على:

وش تقدم؟

لمن؟

ليش أنت؟

مثال بسيط:

“نشغّل ونطوّر منصّات رقمية بمحتوى احترافي وتجربة مستخدم سريعة… لتحويل الزيارات إلى عملاء.”

الخطأ الشائع: كلام عام مثل “نقدم أفضل الخدمات” بدون تحديد.

3) قلّل الخطوات للوصول للتواصل (Friction Reduction)

كل خطوة زيادة = نسبة أكبر من الهروب.

حسّن التالي:

زر واتساب يفتح مباشرة

رقم الهاتف يكون قابل للضغط

نموذج التواصل مختصر: الاسم + الجوال + الخدمة (اختياري)

قاعدة ذهبية: إذا قدرت تحقق هدفك بنقرتين بدل 5… أنت كسبت.

4) اجعل أقسام الصفحة مرتبة حسب نية الزائر

ترتيب الصفحة يصنع قرارات.

ترتيب منطقي لشركة خدمات:

عرض القيمة + CTA خدماتك (مختصرة ومفهومة) دليل ثقة (عملاء/شهادات/أرقام) نماذج أعمال أو أمثلة آخر محتوى (اختياري) CTA نهائي + طرق التواصل

الخطأ الشائع: محتوى كثير قبل ما يفهم الزائر الخدمات أو كيف يتواصل.

5) حسّن “صفحات الخدمات” أكثر من الصفحة الرئيسية

الطلبات غالبًا تجي من صفحات الخدمات، لا من الرئيسية.

لازم صفحة الخدمة تحتوي:

مشكلة العميل

الحل اللي تقدمه

الخطوات أو آلية العمل

النتائج المتوقعة

أسئلة شائعة قصيرة

CTA واضح

الخطأ الشائع: صفحة خدمة عبارة عن تعريف عام بدون إثبات أو خطوات.

6) أضف “دليل ثقة” قريب من زر التواصل

الزائر يتردد قبل يضغط. أعطه سببًا.

أمثلة لدليل الثقة:

أرقام حقيقية (مشاهدات/مشاريع/سنوات)

شهادات عملاء (حتى 2–3 تكفي)

شعارات عملاء أو شركاء (إن وجدت)

ضمان بسيط (مثل: “تقييم مجاني قبل التعاقد”)

الخطأ الشائع: دليل الثقة في آخر الصفحة بعيد عن لحظة القرار.

7) اجعل النصوص قابلة للمسح السريع (Scanability)

الزائر لا يقرأ… يمسح الصفحة بعينه.

طبّق:

عناوين قصيرة واضحة

نقاط بدل فقرات طويلة

تباعد مريح

خطوط وأحجام سهلة

قاعدة: كل قسم لازم يشرح نفسه من “العنوان” فقط.

8) حسّن سرعة الصفحة وخصوصًا على الجوال

أي تأخير بسيط يقلل التحويلات.

أهم تحسينات سريعة:

ضغط الصور وتحويلها WebP

Lazy Load للصور

تقليل ملفات JS/CSS

استخدام خط محلي (Local font) بدل تحميل خارجي ثقيل

الخطأ الشائع: صفحة جميلة لكنها بطيئة = خسارة عملاء.

9) اجعل التصفح في الجوال “مصمم بوعي”

أغلب الزيارات اليوم من الجوال. وإذا تجربة الجوال سيئة… التحويل ينزل فورًا.

تحسينات جوال مهمة:

زر واتساب/اتصال ثابت أسفل الشاشة

قائمة (Burger) واضحة وتفتح بشكل مرتب

عناصر اللمس كبيرة (Tap targets)

لا تضع روابط متلاصقة

الخطأ الشائع: تصميم ممتاز على الكمبيوتر لكن متعب على الجوال.

10) راقب أين يضيع الزائر قبل ما تعيد تصميم الموقع

بدون بيانات… أنت تتوقع فقط.

لازم تراقب:

أكثر صفحات الدخول

أين يخرج الزائر (Exit pages)

نسبة الضغط على CTA

أكثر عناصر يتفاعل معها المستخدم

إذا ما عندك أدوات متقدمة، يكفي:

Google Analytics / Search Console

Heatmap (إن أمكن)

الخطأ الشائع: إعادة تصميم كامل بدون فهم سبب ضعف التحويل أصلًا.

خطة تطبيق سريعة (7 أيام)

إذا تبغى نتائج سريعة بدون إعادة تصميم:

اليوم 1: وضّح عرض القيمة + زر CTA

اليوم 2: تحسين الجوال (زر ثابت + قائمة)

اليوم 3: صفحة خدمة واحدة (أفضل خدمة عندك)

اليوم 4: إضافة دليل ثقة حول CTA

اليوم 5: ترتيب الأقسام + تقليل التشتيت

اليوم 6: تحسين سرعة الصور والخطوط

اليوم 7: قياس ومراجعة + تعديل بسيط