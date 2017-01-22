كشف استشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل، عضو المجلس العلمي لجمعية الزهايمر، الدكتور لؤي باسودان، أن عدد المصابين بمرض الزهايمر في المملكة تجاوَز 50 ألف مصاب، موضحا أن هذه الإحصائية تم إصدارها مسبقا، ويجري ...