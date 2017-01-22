- الإرهاب «ينتحر» في جدة
- أمير مكة المكرمة يتسّلم «جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني»
- أمانة الشرقية تطلق هويتها الجديدة
- 50 ألف مصاب بـ «الزهايمر» في المملكة .. وتكلفة الإقامة اليومية 2000…
- الجيش يحرِّر جبالاً في «نهم».. ويقصف مواقع الميليشيات حول مطار صنعاء
- الرياض: إحباط تهريب 850 جراماً من «الهيروين»
- قبضة «الأخضر» تلاقي الأرجنتين
الإرهاب «ينتحر» في جدة
انتحر إرهابيان بتفجير حزاميهما الناسفين بنفسيهما في جدة خلال عملية دهم للأجهزة الأمنية صباح أمس، لوكرين إرهابيين لخليةً إرهابية بشكل متزامن، الأول يقع في الحرازّات، والثاني بحي النسيم، كان يتم فيهما تصنيع الأحزمة ...اقرأ الخبر
أمير مكة المكرمة يتسّلم «جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني»
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة مؤخراً، جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني «الإنجاز مدى الحياة». وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة ...اقرأ الخبر
أمانة الشرقية تطلق هويتها الجديدة
أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الهوية الرسمية الجديدة لأمانة المنطقة الشرقية، التي يحمل تصميمها التراث الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن إجراءات تطوير العمل في الأمانة والبلديات التابعة ...اقرأ الخبر
50 ألف مصاب بـ «الزهايمر» في المملكة .. وتكلفة الإقامة اليومية 2000 ريال
كشف استشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل، عضو المجلس العلمي لجمعية الزهايمر، الدكتور لؤي باسودان، أن عدد المصابين بمرض الزهايمر في المملكة تجاوَز 50 ألف مصاب، موضحا أن هذه الإحصائية تم إصدارها مسبقا، ويجري ...اقرأ الخبر
الجيش يحرِّر جبالاً في «نهم».. ويقصف مواقع الميليشيات حول مطار صنعاء
تمكنت وحدات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء أمس، وسط معارك مستمرة تخوضها القوات المسلحة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع بتغطية جوية من طيران التحالف العربي، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة. ...اقرأ الخبر
الرياض: إحباط تهريب 850 جراماً من «الهيروين»
تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة «الهيروين» المخدرة بلغت (865.3) جرام، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين. وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أنه عند إجراء ...اقرأ الخبر
قبضة «الأخضر» تلاقي الأرجنتين
يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، نظيره الأرجنتيني في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من 17 إلى 20 ضمن منافسات بطولة كأس العالم الـ25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا ...اقرأ الخبر
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الـخـلـيـج العــربي «آمِـــــن»
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قد لا يلحظ الإنسان الواقع تحت معاناة بخسه حقوقه وظروفه المتدرِّجة المنتقلة به من الإحساس الوطنيِّ بواجباته ومسؤوليَّته شيئاً فشيئاً إلى مرحلة فساده الإداريِّ والماليِّ ...
تَفْعِيْلُ الأسْتِرَاتِيْجِيَّةِ الفِكِرِيَّةِ وَالإِعْلامِيَّةِ الوَطَنِيَّةِ أَمْنِيّاً.. عبدالرحمن الواصل