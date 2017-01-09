وجّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالتوسع في خطة مدارس التوأمة بمدينة نجران، من خلال استئناف الدراسة في 39 مدرسة، عشرون منها للبنين، والأخرى للبنات، في ستة أحياء ومراكز؛ هي الرويكبة، المسماة، ريمان، ...