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بيعة الحزم

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خادم الحرمين الشريفين يدشن أحد المشاريع التنموية

خادم الحرمين الشريفين.. مسيرة ملؤها الإنجاز والنجاح

يصادف اليوم، الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، حيث يحتفي الوطن والمواطنون والمقيمون بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، ...

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المملكة تهنئ رؤساء السودان وكوبا وسلوفاكيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس السودان عمر حسن البشير بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ...

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عادل عزت وياسر المسحل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بعد فوزهم في الانتخابات أمس

عزت رئيساً لاتحاد القدم.. والمسحل نائباً

فاز المرشح عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة بعد تفوقه على منافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة للانتخابات التي أقيمت أمس السبت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. ونال عادل عزت 25 صوتاً ...

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استقبال أبطال العالم في الرياضيات بالورد

مطار المؤسس يستقبل أبطال العالم في الرياضيات بـ «الوَرد»

جندت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس طواقمها، لاستقبال الطالب محمد ثنيان الشنبري الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في الرياضيات الذهنية وزميله ماجد الطويرقي الحاصل على المركز الثالث، وتم إفساح المجال ...

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عراقيون بين الحطام الذي خلَّفه التفجيران في بغداد (أ ف ب)

تفجيران انتحاريان يُوقِعان 27 قتيلاً في بغداد

قُتل حوالي ثلاثين شخصاً على الأقل أمس في اعتداءين انتحاريين متزامنين في سوق مزدحم ببغداد هما الأسوأ منذ شهرين في العاصمة العراقية قبل ساعات من انتهاء العام، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وفجَّر الانتحاريان نفسيهما بشكل ...

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غرفة الرياض (الشرق)

«غرفة الرياض» تعتمد برامج في مجال إدارة المرافق والممتلكات

اختارت اللجنة العقارية بغرفة الرياض، المهندس محمد بن خالد الدريبي نائبناً لرئيس اللجنة. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض بن عبدالله الوبري أن اجتماع اللجنة استعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة التي ...

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في الرأي

  • عبدالرحمن الواصل

    ستتناولُ مقالتي هذه ضغوطات شريحةٍ من شباب الوطن وهمومهم؛ ممَّن تتَّسع معاناتُهم في أنفسهم وفي أنفس الغيورين عليهم وعلى الوطن، شريحة أحدِّدها باستبعاد منْ نشأوا في طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مفكَّكة بالطلاق أو عاشوا يتماً مبكِّراً ففقراً مدقعاً، وربَّما تسرَّبوا من التعليم العام أو توقَّفوا دون التعليم الجامعيِّ؛ ولتكونَ شريحتي أكثر تحديداً سأستبعدُ أيضاً منها من عاشوا طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مستقرَّة ماديّاً واجتماعيّاً ...

    الوَاقِعُونَ تَحْتَ الضُّغُوطَاتِ النَّفْسِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ.. عبدالرحمن الواصل

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