ستتناولُ مقالتي هذه ضغوطات شريحةٍ من شباب الوطن وهمومهم؛ ممَّن تتَّسع معاناتُهم في أنفسهم وفي أنفس الغيورين عليهم وعلى الوطن، شريحة أحدِّدها باستبعاد منْ نشأوا في طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مفكَّكة بالطلاق أو عاشوا يتماً مبكِّراً ففقراً مدقعاً، وربَّما تسرَّبوا من التعليم العام أو توقَّفوا دون التعليم الجامعيِّ؛ ولتكونَ شريحتي أكثر تحديداً سأستبعدُ أيضاً منها من عاشوا طفولتهم ومراهقتهم في أسرٍ مستقرَّة ماديّاً واجتماعيّاً ...