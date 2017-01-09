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"مجلس الوزراء" ينوه بتوجيهات خادم الحرمين برفع أعداد حجاج الداخل والخارج

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته ...

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محكمة

السجن 6 سنوات لمواطن تواطئ مع إيران

كشف حكم ابتدائي عن تورط مواطن بالتواصل مع إيران بعد اللجوء إلى قنصلها وحصوله على تأشيرات للدخول إليها والتقائه بمرجعيات دينية وطرحه عليهم فكرة ما يسمى بالخلافة الإسلامية، وطلب دعمه في هذا الأمر، كما كشف عن إدانته بإنشائه ...

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الثلوج تغطي مطار اسطنبول

الثلوج تشل إسطنبول لليوم الثالث على التوالي

غطت الثلوج اسطنبول الاثنين لليوم الثالث على التوالي ما تسبب بالغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير آلاف المسافرين. واضطرت الخطوط الجوية التركية إلى إلغاء 277 رحلة من مطاري إسطنبول الاثنين بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية بعدما ...

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منع السطو على مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بحلقة الطائف الشرقية

أزالت أمانة محافظة الطائف صباح اليوم كافة الشوائب والاحداثات من أرض حكومية بيضاء حاول بعض ضعاف النفوس الاستيلاء عليها بإقامة عقوم وأكثر من 14 حوش وغرف سكنية. وبين الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ان بلدية شرق ...

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الصيانة المجدولة تخفض ضخ "المحلاة" لإسبوع بالخفجي

دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة والتي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة ...

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أمير نجران خلال استقباله للكشافة

أمير نجران يُوّجه باستئناف الدراسة في 39 مدرسة

وجّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالتوسع في خطة مدارس التوأمة بمدينة نجران، من خلال استئناف الدراسة في 39 مدرسة، عشرون منها للبنين، والأخرى للبنات، في ستة أحياء ومراكز؛ هي الرويكبة، المسماة، ريمان، ...

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شنق

مقيم ينهي حياته شنقاً في "عنك القطيف"

يحقق شرطة مركز سيهات في حادثة إقدام مقيم أسيوي على إنهاء حياته شنقاً في بلدة عنك بمحافظة القطيف. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند السادسه من مساء الأمس تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً من الدفاع المدني ...

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في الرأي

  • محمد الشويعر

    البسالة والإقدام والشجاعة هي ما يتميز به أغلب جنودنا البواسل، فهم يحاربون على الحد الجنوبي للحفاظ على حدود الوطن، وتم رصد شجاعة كثير منهم أثناء مواجهات الحوثيين على الحدود، كذلك رجال الأمن المسؤولون عن حماية أمن وطننا تجدهم يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وهذا الأمر هو ما عهدناه من رجال الأمن كافة....

    حادثة الياسمين.. محمد الشويعر

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