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جانب من مداهمة رجال الأمن (الشرق)

الإرهاب «ينتحر» في جدة

انتحر إرهابيان بتفجير حزاميهما الناسفين بنفسيهما في جدة خلال عملية دهم للأجهزة الأمنية صباح أمس، لوكرين إرهابيين لخليةً إرهابية بشكل متزامن، الأول يقع في الحرازّات، والثاني بحي النسيم، كان يتم فيهما تصنيع الأحزمة ...

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أمير مكة يتسلم الجائزة من الأمير سلطان بن سلمان

أمير مكة المكرمة يتسّلم «جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني»

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة مؤخراً، جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني «الإنجاز مدى الحياة». وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة ...

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الجبير مدشناً الهوية الجديدة

أمانة الشرقية تطلق هويتها الجديدة

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الهوية الرسمية الجديدة لأمانة المنطقة الشرقية، التي يحمل تصميمها التراث الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن إجراءات تطوير العمل في الأمانة والبلديات التابعة ...

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50 ألف مصاب بـ «الزهايمر» في المملكة .. وتكلفة الإقامة اليومية 2000 ريال

كشف استشاري طب الأسرة وأمراض الشيخوخة في مستشفى الملك فيصل، عضو المجلس العلمي لجمعية الزهايمر، الدكتور لؤي باسودان، أن عدد المصابين بمرض الزهايمر في المملكة تجاوَز 50 ألف مصاب، موضحا أن هذه الإحصائية تم إصدارها مسبقا، ويجري ...

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مقاتل من قوات الشرعية في بيحان بشبوة (سبأ)

الجيش يحرِّر جبالاً في «نهم».. ويقصف مواقع الميليشيات حول مطار صنعاء

تمكنت وحدات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء أمس، وسط معارك مستمرة تخوضها القوات المسلحة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع بتغطية جوية من طيران التحالف العربي، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة. ...

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الحبوب المخدرة المضبوطة

الرياض: إحباط تهريب 850 جراماً من «الهيروين»

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة «الهيروين» المخدرة بلغت (865.3) جرام، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين. وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أنه عند إجراء ...

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أخضر اليد

قبضة «الأخضر» تلاقي الأرجنتين

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد، نظيره الأرجنتيني في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من 17 إلى 20 ضمن منافسات بطولة كأس العالم الـ25 لكرة اليد المقامة حالياً في فرنسا ...

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