- "مجلس الوزراء" يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية
- إيداع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات مستفيدي الضمان فبراير المقبل
- شركة "طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة ايرباص "ايه-320 نيو"
- الفالح: نستبعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع المنتجين المستقلين
- أمانة الطائف: لا أثر للبول في "صفيحة الزيتون"
- زيادة حالات تسمم وجبة الشاورما إلى 110
- الأحوال: وثائقك الرسمية تعتبر ملغاة فور إبلاغك عن فقدانها
"مجلس الوزراء" يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج ...اقرأ الخبر
إيداع مبالغ دعم الكهرباء في حسابات مستفيدي الضمان فبراير المقبل
اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشرة، اعتباراً من تاريخ 1-2-2017. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ...اقرأ الخبر
شركة "طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة ايرباص "ايه-320 نيو"
وقعت شركة "طيران ناس" السعودية للرحلات المتدنية الكلفة الاثنين في الرياض اتفاقا لشراء ثمانين طائرة ايرباص "ايه-320 نيو" بقيمة 8,6 مليارات دولار يتضمن ايضا خيار شراء اربعين طائرة اخرى لم يحدد طرازها. وكانت شركة المملكة القابضة ...اقرأ الخبر
الفالح: نستبعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع المنتجين المستقلين
استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم، تمديد اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر، في ضوء استعادة التوازن في السوق. لكن الفالح قال للصحفيين على هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي إن المنتجين سيعيدون تقييم ...اقرأ الخبر
أمانة الطائف: لا أثر للبول في "صفيحة الزيتون"
نفت أمانة الطائف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من ضبط عامل عربي يتبول في مواد غذائية بإحدى مراكز التموينات الغذائية شمال المحافظة. وقالت إن مراقبي بلدية شمال الطائف الفرعية وقفوا على المحل الذي نشرت صورته ببعض الصحف ...اقرأ الخبر
زيادة حالات تسمم وجبة الشاورما إلى 110
تحديث الخبر: الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحي عبد الهادي الربيعي قال إن فرق الطوارئ تتعامل مع مايقارب 110 حالة وصلت لطوارئ مستشفى تربه العام أثر حالة تسمم نتيجة تناول ...اقرأ الخبر
الأحوال: وثائقك الرسمية تعتبر ملغاة فور إبلاغك عن فقدانها
نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين بإلغاء كافة الوثائق الرسمية فور الإبلاغ عن فقدانها، مطالبةً بسرعة تسليمها فور العثور عليها. وذكر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على موقع التواصل ...اقرأ الخبر
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شركة "طيران ناس" السعودية تطلب 80 طائرة ايرباص "ايه-320 نيو"
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الفالح: نستبعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع المنتجين المستقلين
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- في البدءمقالات الشرق
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الـخـلـيـج العــربي «آمِـــــن»
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ربما بعضهم قد يستنقص مثل هذه الأعمال أو يستهين بعملها، ولكن هذه الأعمال الإنسانية تجد في الغرب الأوروبي وأمريكا صدى واسعاً من التكريم والاحتفال ووضع مجسمات تذكارية لأصحاب هذه الأعمال، كذلك قد يستنقص بعضٌهم مهنة التمريض ويجعل ترتيبها في ذيل قائمة المهن والسبب هو قلة الوعي والثقافة لدينا ...
مهنة التمريض والجانب الإنساني.. محمد الشويعر