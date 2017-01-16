استبعد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم، تمديد اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر، في ضوء استعادة التوازن في السوق. لكن الفالح قال للصحفيين على هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي إن المنتجين سيعيدون تقييم ...